La responsabilità degli adulti sulle armi

I genitori di Ethan Crumbley, lo studente quindicenne che in un liceo di Oxford, in Michigan ha ucciso quattro ragazzi tra i 14 e i 17 anni e ne ha feriti sette, potrebbero essere incriminati per la strage compiuta dal figlio, la più grave di quest’anno. Si tratta di una mossa inusuale: solitamente gli adulti che posseggono un’arma non sono considerati responsabili se i loro figli usano quelle armi contro se stessi o contro altri. Ma la procuratrice Karen McDonald ha detto che i possessori di armi hanno la responsabilità di tenerle al sicuro, soprattutto se ci sono in giro dei minori: “Se non lo fanno, sono tenuti a renderne conto”.

