Il conduttore Chris Cuomo è stato sospeso a tempo indefinito dalla Cnn

Difendeva suo fratello o lo aiutava a insabbiare le molestie sessuali dell'ex governatore di New York? L'emittente decide di togliere Chris Cuomo dal video, dopo che il procuratore di New York ha pubblicato le sue mail e messaggi

Chris Cuomo è stato sospeso a tempo indefinito dalla Cnn, l’emittente per cui lavora dal 2013 e di cui è uno dei volti più conosciuti: il suo programma delle nove di sera è spesso il più visto di tutta la giornata. Cuomo, cinquantunenne figlio e fratello di due governatori di New York, era già stato sospeso dalla Cnn quando aveva reso noto lui stesso di aver aiutato il fratello Andrew a difendersi dalle accuse di molestie. Il punto di disaccordo, in questo romanzo sui Cuomo, sta qui: Chris dice “aiutare nella difesa”; gli altri, i procuratori e la stessa Cnn, dicono “aiutare nell’insabbiare” le molestie sessuali del fratello.