Perché l'America non sa diminuire le armi in circolazione

Craig Scott conosce la paura che fa stare sdraiati a pancia in giù mentre due compagni sparano alle spalle di altri, senza sosta. Conosce l’odore della polvere da sparo mischiata al sangue, il suono del pianto di decine di madri e padri fuori da un liceo in cui c’è appena stato un massacro. Craig Scott sa tutto e lo racconta ogni giorno nelle scuole d’America perché crede che la sua testimonianza abbia la forza di cambiare un paese che con le leggi fa fatica a cambiare. Mentre Dylan Klebold, 17 anni, e Eric Harris, 18, scaricavano i loro fucili semiautomatici per i corridoi della Columbine High School, il liceo di Littleton, in Colorado, Scott fingeva di essere morto.

