Le mani alzate di Adam, 13 anni, ucciso dalla polizia americana

Dopo il caso Floyd e a poche ore dall’uccisione dell'afroamericano Duante Wright, l'ennesimo episodio di una storia agghiacciante, in cui la violenza delle forze dell'ordine e la rabbia sociale finiscono per alimentarsi, come in un circolo vizioso

Guardare il video della bodycam del poliziotto che il 29 marzo (ma i filmati sono usciti ieri) a Chicago ha ucciso con un colpo di pistola il tredicenne latinoamericano Adam Toledo richiama alla mente i programmi tv che documentano le imprese degli agenti in azione per le strade d’America. Stavolta però il finale non è un arresto o una rapina sventata, ma un ragazzino ammazzato. Sono le 2.39 della notte e il video si apre con le immagini di un lungo vicolo nel quale, in soggettiva, un poliziotto corre affannosamente, intimando di fermarsi a una smilza figura in fuga, una ventina di metri più avanti. All’ennesimo “stop e alza le mani!”, Adam s’arresta dopo aver gettato qualcosa, che più tardi, a tragedia consumata, si rivelerà un’arma, sebbene sempre inquadrata di lontano.