Così gli spot politici dei repubblicani americani cominciano ad assomigliare alla propaganda di Hezbollah

Fra le tante cose che abbiamo imparato a considerare normali in questo periodo – ma normali non sono – ci sono gli spot dei peones repubblicani americani, che assomigliano senza volerlo a spezzoni di propaganda di Hezbollah. Ci sono candidati che impugnano fucili d’assalto, candidati con armi da cecchino, candidati con la mano sulla fondina della pistola, bersagli crivellati dai colpi e automobili che saltano in aria. I peones giustificano tutti questi spari con uno schema elementare: eccomi mentre distruggo un bersaglio che rappresenta un problema, cari i miei elettori. E io lo farò per voi con la stessa determinazione con la quale impugno quest’arma, che non soltanto vi convincerà del mio attaccamento alla causa ma farà andare di traverso la colazione ai democratici – che è un risultato da non trascurare in tempi di estrema polarizzazione ideologica. Non è soltanto necessario galvanizzare il proprio schieramento, è necessario anche far scattare l’altro di sdegno. Il risultato di tutti questi candidati con fucili a tracolla è un sapore mediorientale da propaganda jihadista ed è probabile che non fosse l’effetto voluto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE