Dieci anni di tormenti in Libia e ora alle elezioni si candidano due copie di Gheddafi

Ci sono voluti dieci anni dalla morte del colonnello Gheddafi per arrivare a queste elezioni del 24 dicembre in Libia (la data non è per nulla certa, spiegheremo più avanti) come punto più alto delle speranze internazionali di stabilizzare il paese. E i primi due candidati a registrarsi sono stati domenica il figlio di Gheddafi, Saif al Islam, e ieri a Bengasi il generale Khalifa Haftar, che del colonnello è considerato il successore perché in questi anni ha provato a prendere il potere con la forza a più riprese e da tempo si sarebbe proclamato il nuovo Gheddafi se i suoi attacchi contro la capitale Tripoli non fossero tutti falliti. L’erede genetico, con quel nome altisonante in stile gheddafiano – Saif al Islam, la spada dell’islam – e un mandato di cattura da parte del Tribunale penale internazionale per crimini di guerra. E l’erede politico Haftar, di settantotto anni, anche lui con un bagaglio di accuse di crimini contro i civili e pronto a trasmettere il potere al figlio Saddam – e anche questo nome tocca una corda, fra gli arabi e non. Si capisce che i libici sono in maggioranza delusi dai primi passi di queste elezioni, che cominciano ad assomigliare a una sfida molto tesa tra le solite fazioni armate invece che a un momento di svolta nella storia travagliata della Libia.

