Lockdown e restrizioni per i non vaccinati. Cosa succede in Austria, Olanda e Francia

La misura più rigida è quella di Vienna, dove da oggi i non vaccinati potranno uscire di casa solo per le attività essenziali. Nei Paesi Bassi invece le attività commerciali dovranno chiudere prima e non si potranno ospitare più di quattro persone a casa. Nuove regole alla frontiera francese

L'Austria impone il lockdown ai non vaccinati - L'Austria a partire da oggi è il primo paese al mondo a imporre un lockdown unicamente alle persone non vaccinate per fronteggiare l'impennata di casi di Covid-19. Il Green pass con tampone negativo non sarà più sufficiente per condurre una vita normale. I non vaccinati potranno uscire di casa solo per attività essenziali come fare la spesa o andare in farmacia. Sarà consentito uscire per andare a lavorare, ma solo con test negativo. La decisione annunciata ieri dal cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, tocca quasi un quarto della popolazione. "Abbiamo un solo obiettivo: proteggere le nostre unità di terapia intensiva", ha detto il ministro della Sanità, Wolfgang Mückstein.

I Paesi Bassi vanno in mini-mini-lockdown per tre settimane - Il primo ministro olandese, Mark Rutte, venerdì, ha annunciato la reintroduzione di diverse restrizioni contro l'aumento dei contagi di Covid-19, che alcuni hanno qualificato come un lockdown parziale. In realtà, le misure non sono particolarmente pesanti: per almeno tre settimane i bari, i ristoranti e i negoziati essenziali dovranno chiudere alle 20h, mentre quelli non essenziali e i servizi alle 18h. Gli eventi sportivi dovranno svolgersi a porte chiuse ed è stato raccomandato lo smart working. La decisione più forte è quella di limitare la possibilità di ospitare altre persone in casa a quattro. "Dobbiamo ridurre il numero di contatti e infezioni il più rapidamente possibile", ha detto Rutte, riconoscendo che la decisione è "molto spiacevole".



La Francia impone nuove restrizioni ai non vaccinati alla frontiera - Il governo francese ha deciso di restringere le condizioni per l'accesso al suo territorio per le persone non vaccinate che provengono da una serie di paesi europei con una forte incidenza di contagi. I viaggiatori non vaccinati in provenienza da Germania. Belgio, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Austria, Ungheria e Grecia dovranno presentare un tampone negativo realizzato nelle 24 ore antecedenti la partenza per la Francia. Con i centri di test sotto pressione, in Belgio si teme che i non-vaccinati che vogliono andare in Francia non faranno in tempo a ottenere i risultati nei tempi richiesti.