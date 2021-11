In Olanda scatta il 'lockdown leggero'. Bar e ristoranti chiusi dalle 19

L'impennata di contagi e il ritardo nella legge verso il green pass all'italiana hanno costretto il governo di Rutte a imporre nuove misure. Le novità

Nemmeno una birra. Da sabato 13 novembre alle ore 19 e per le successive tre settimane, nei Paesi Bassi sarà di nuovo 'Milde lockdown': un formato leggero, rispetto a quanto eravamo sottoposti meno di un anno fa. Ma nel mezzo c'è stata la campagna di vaccinazione. E dunque il ritorno alle origini fa specie. Eppure, il governo di Mark Rutte non ha potuto fare altrimenti: la quarta ondata nel giro di poche settimane si è gonfiata anche dalle parti di Amsterdam, toccando il picco di 16.287 nuovi contagi - mai registrato prima nel paese - giovedì 11 novembre. Anche i ricoveri sono triplicati (da 338 a 1095) in meno di un mese e la campagna di immunizzazione si è bloccata al 72 per cento. Il comitato tecnico sul Covid-19 stava spingendo per inasprire le restrizioni, alla fine l'Aia ha ceduto. Ma a differenza di quanto si profila in altri paesi europei, non si tratta di un lockdown dei non vaccinati.

Le nuove regole valgono per tutti. Bar, ristoranti e negozi non potranno chiudere oltre le 19. Viene reintrodotto un numero limitato per le visite a domicilio, da parenti o amici. Poi lo stop al pubblico negli stadi, ma teatri, musei e parchi tematici al momento dovrebbero restare aperti - è il punto su cui si sta tuttora discutendo di più: perché l'opera sì e le partite no?, si domandano diversi ministri. Chiudono inoltre le discoteche, mentre non ci saranno ripercussioni per scuole e università in presenza.

Per la liberalissima Olanda, tutto questo è un passo indietro che si sarebbe potuto evitare. Il governo però è stato preso in contropiede dalla nuova recrudescenza della pandemia: il CoronaCheck (l'analogo del nostro certificato verde) sui luoghi di lavoro è in agenda così come l'introduzione della regola 2G (vaccinati o guariti), ma deve ancora superare l'iter legislativo. E nel frattempo viene richiesto soltanto all'interno di ristoranti, eventi o centri culturali. Green pass soft chiama lockdown soft, verrebbe da dire.