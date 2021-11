Il futuro dell'Ue sul clima si gioca al semaforo di Berlino

Nel momento in cui l’Unione europea rivendica la sua leadership globale sul clima alla Cop26 di Glasgow, il futuro delle politiche climatiche ed energetiche europee si gioca nei negoziati in corso a Berlino per formare un governo di coalizione tra socialdemocratici, verdi e liberali. Il pacchetto “Fit for 55” per tagliare le emissioni del 55 per cento entro il 2030 presentato da Ursula von der Leyen è stato modellato sulle scelte climatiche della grande coalizione diretta da Angela Merkel. Con la sua partenza, non tutto cambierà a Berlino: il leader della Spd, Olaf Scholz, dovrebbe passare dal ministero delle Finanze alla cancelleria. L’accordo preliminare della coalizione semaforo sottoscritto a metà ottobre prevede di sostenere “Fit for 55”. Ma, contrariamente ai timori di alcuni paesi di fronte alla decisione dei tre partner di mantenere il freno del debito previsto dalla Costituzione, i soldi non saranno il problema. Secondo Reuters, la coalizione semaforo sta discutendo di un indebitamento massiccio nel 2022 per finanziare gli investimenti sul clima. Secondo Politico Europe un’altra possibilità è creare uno strumento di debito europeo. Per il clima, “schuld” (debito) non significa più “schuld” (colpa).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE