L'intransigenza del colore nero secondo Samuel Paty

“Il nero è intransigente, estremo, idealista, incorruttibile, puro. Non conosce il compromesso perché non può mischiarsi con le altre tinte senza smettere di essere se stesso"

È uno studente di storia di 21 anni Samuel Paty quando all’Université Jean Moulin-Lyon III si presenta davanti alla commissione per sostenere la sua tesi di laurea, “Le noir, société et symbolique, 1815-1995”: una lunga e arguta riflessione sulle rappresentazioni e la simbologia del colore nero attraverso la letteratura, la pittura, il cinema e la musica. Il tema è assai singolare per l’epoca. Siamo nel 1995 e il grande specialista francese dei colori, Michel Pastoureau, non ha ancora pubblicato “Noir. Histoire d’une couleur”, testo capitale che uscirà nel 2008 per Seuil. E il 16 ottobre 2020, giorno in cui le trame nere del terrorista islamico Abdoullakh Anzorov portano al collège du Bois d’Aulne, è ancora lontano.