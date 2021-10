Un anno fa il professor Paty veniva decapitato per strada

La Francia si unisce nel ricordo dell'insegnante, ucciso il 16 ottobre 2020 dal terrorista islamico Abdoullakh Anzorov per aver mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo su Maometto

All’entrata del ministero dell’Istruzione francese, è stata posta una targa commemorativa “che ricorderà per sempre Samuel Paty”, ha detto ieri il titolare dell’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, alla vigilia del primo anniversario della morte del professore di storia e geografia del Collège du Bois d’Aulne. La Francia si unisce nel ricordo di Samuel Paty, decapitato il 16 ottobre 2020 dal terrorista islamico Abdoullakh Anzorov per aver mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo su Maometto. In tutte le scuole francesi, è stato reso omaggio a questo “ussardo nero” della République e martire del libero pensiero, con un minuto di silenzio, dibattiti attorno alla laicità e proiezioni di documentari sui valori repubblicani. “Ci saranno una serie di omaggi a Samuel Paty voluti dal presidente della Repubblica. Ribattezzeremo aule, edifici e scuole ‘Samuel Paty’ mostrando che la sua memoria è scolpita nel marmo e soprattutto nelle nostre anime”, ha dichiarato il ministro Blanquer, prima di aggiungere: “Gli studenti sanno che la libertà deve essere difesa, Samuel Paty è morto per questo”.