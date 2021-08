L'Fmi regala un anno di vita al regime di Lukashenka

Per far crollare un regime c’è una via che funziona più di altre, prevede un’applicazione lenta, un collasso graduale, e punta direttamente alle finanze del regime. Le sanzioni contro la Bielorussia hanno questo obiettivo, gli imprenditori dei settori tecnologici che hanno deciso di lasciare Minsk perché contrari alla dittatura di Lukashenka – e con la promessa di ritornare quando Lukashenka se ne sarà andato – anche. Sfilacciare l’economia, già fragile, di un regime è un modo per accelerarne la fine. E’ uno dei maggiori strumenti con cui accelerare la pressione esterna. Per questo ha stupito la decisione del Fondo monetario internazionale di accordare alla Bielorussia un versamento di un miliardo di dollari. L’Fmi ha detto che il denaro serve per combattere la pandemia, che è stato anche uno dei motivi che hanno scatenato le proteste contro Lukashenka: il dittatore insisteva nel dire che il Covid si potesse curare con vodka, trattore e sauna e non ha mai annunciato restrizioni. Oggi mancano i medici negli ospedali bielorussi, alcuni sono vittime della repressione, quindi non c’è nessuno che possa curare i contagiati. Mancano vaccini e personale che possa somministrarli. Difficile immaginare come il dittatore possa decidere di utilizzare il miliardo del Fondo monetario per contrastare il coronavirus, quando finora non è mai stato nei suoi piani. E’ più facile che utilizzerà quel denaro per mantenere in vita il suo regime, alimentare la corruzione negli apparati della sicurezza che gli sono ancora fedeli, almeno per un altro anno, hanno stimato gli analisti.

