Biden e la brutalità dei talebani

Joe Biden non ha “alcun rimpianto”, il ritiro dall’Afghanistan è stato deciso e ci sarà, anche se i talebani stanno riconquistandolo città per città, controllano circa il 60 per cento del paese, procedono a una velocità disarmante in questo viaggio a ritroso e brutale rispetto a quello che fecero le truppe alleate nel 2001, quando il regime talebano fu ribaltato. Joe Biden non ha rimpianti e anzi dice: “Guardate, abbiamo speso più di mille miliardi di dollari in vent’anni di guerra, abbiamo formato e rifornito con un equipaggiamento moderno 300 mila soldati afghani, devono ora combattere per loro stessi”. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, aveva detto a inizio settimana la stessa cosa parlando delle forze afghane: “E’ il loro paese che devono difendere adesso, è la loro lotta”. Il senatore democratico Ben Cardin, che è dentro la commissione Relazioni internazionali, ha parlato del ritiro e delle sue conseguenze immediate con il segretario di stato Tony Blinken, e dopo l’incontro ha dichiarato: “Non c’è alcuna chance” che Biden cambi la sua strategia in Afghanistan, le truppe americane lasceranno il paese entro il 31 agosto come stabilito. La Casa Bianca offre a chi chiede: ma perché non rivedete i piani, non lo vedete che cosa sta accadendo?, una serie di sondaggi che mostrano che la maggioranza degli americani è a favore del ritiro, aggiungendo così un cinismo barbaro alla sua decisione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE