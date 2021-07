Così la Cina nelle serie tv promuove il concetto di unicità di pensiero

I drama, in cinese dianshiju, sono le lunghissime serie tv famose in tutta l’Asia e da qualche anno anche in occidente. Sono soap opera con caratteristiche cinesi; persone umili, rispetto e valori confuciani sono i temi dominanti. Se fino a qualche anno fa lo strapotere in questo settore era tutto americano, oggi non è più così. La Cina ha rafforzato la propria strategia mediatica: si chiama wenhua ruan shili ed è la strategia di soft power culturale adottata dal presidente della Repubblica popolare Xi Jinping per creare consensi. Dal 2018 il Dipartimento centrale di propaganda ha aumentato il controllo sui media televisivi; i drama fanno parte di questa operazione, si rivolgono ai giovanissimi e promuovono il concetto di unicità di pensiero. La priorità è quella di trasmettere un’immagine positiva della Cina e del partito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni