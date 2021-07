Le voci velenose su Kamala Harris

Kamala Harris, vicepresidente americana, è diventata inaccessibile, dicono alcuni retroscena pubblicati sui giornali pieni di indiscrezioni: non si riesce a parlarle, chi telefona non viene richiamato, anche le informazioni di base sugli appuntamenti della vicepresidente sono tenute segrete. Si lamenta chi sta fuori dall’entourage della Harris, compreso chi ha finanziato il Partito democratico, ma soprattutto chi sta dentro: Politico ha parlato con ventidue persone che lavorano o hanno lavorato nell’ufficio della vicepresidenza e ha raccolto descrizioni velenose. “Le persone vengono ignorate, c’è grande irascibilità e un ambiente offensivo. Non è un ambiente sano, la gente si sente maltrattata, non è un posto in cui chi lavora si sente valorizzato ma dove la gente si sente trattata di merda”, dice una delle fonti anonime. Il tenore delle rimostranze alla Harris è più o meno questo: un team disfunzionale guidato dalla sua chief of staff, Tina Flournoy, che è il bersaglio principale delle critiche, perché è lei, secondo le ricostruzioni, ad aver creato un muro impenetrabile attorno alla vicepresidente, e questa protezione viene vissuta come insicurezza e ostilità.

