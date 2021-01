Sconfitti e vincitori nell'America che arriva

L’America non è un paese educato alla sconfitta, scrive Giovanna Pancheri in “Rinascita americana” (Sem) e pare di vedere l’ormai ex presidente Donald Trump che s’aggrappa per settimane a riconteggi e complotti, che minaccia governatori, che s’accascia sul divano e ordina a i suoi: trovatemi un modo per vincere. L’ex moglie di Trump Ivana ha raccontato che alla nascita del loro primo figlio, lui era scettico sul fatto di chiamarlo Donald: se poi è un perdente, come facciamo che ha il mio stesso nome? “Qui e solo qui – scrive Pancheri, corrispondente di Sky Tg24 dagli Stati Uniti dal 2016 – uno degli insulti più crudeli che puoi ricevere è loser, perdente”, perché l’America è la terra delle opportunità, qui si cade ma ci si rialza, non ci si lamenta e poi si vince. Trump, che pure del sogno americano ha fatto stracci e che ci ha venduto come “prosciugare la palude” il suo nuovo sistema di amici e interessi (c’è chi sostiene che quando un populista-nazionalista dice il-proprio-paese “first” in realtà intende sempre se stesso), ha un senso molto americano e concreto della sconfitta: perdere è insultante. Questo non significa che ci sia un alibi culturale o nazionale a tutto quel che ha detto e fatto Trump per non accettare l’esito delle elezioni di novembre – il discorso di ammissione comunque non lo ha mai pronunciato, e se ne va dalla Casa Bianca giusto qualche ora prima dell’arrivo del suo successore Joe Biden per non doverlo incrociare – né che l’ultimo atto del trumpismo sia in qualche modo spiegabile. Non c’è ragione alcuna per il comportamento di Trump, né per il disprezzo e lo svilimento che hanno portato all’oscenità dell’attacco al Campidoglio, ma c’è in lui un tratto che è mancato e che forse manca nella cultura americana: saper perdere.

Pubblicità

Pubblicità