La variante Bennett alle prese con i nuovi contagi in Israele

Il premier israeliano, Naftali Bennett, quando ancora era all’opposizione, aveva scritto un libro breve dal titolo lunghissimo: “Come sconfiggere il Covid-19. La via per superare la crisi e condurre Israele verso la prosperità economica”. Era un compendio di consigli e anche di accuse nei confronti del precedente governo, che soprattutto agli inizi, non era riuscito a gestire al meglio la crisi. La strategia contro la pandemia che Bennett tracciava nel libro, a guardarla oggi, sembra scontata, ma lo scorso anno non lo era affatto. Suggeriva soprattutto di aumentare il numero di test e di rendere il tracciamento capillare. Si opponeva alla chiusura completa, che avrebbe danneggiato l’economia, proponeva delle restrizioni più selettive, il sistema a semaforo oggi utilizzato in Israele, e soprattutto di trasferire la gestione della crisi nelle mani dell’esercito. Il libro è stato pubblicato lo scorso anno, e quando il governo di Benjamin Netanyahu e Benny Gantz aveva iniziato a seguire alcune delle misure suggerite anche da Bennett, qualcuno aveva mormorato che l’attuale premier fosse molto dispiaciuto di non vedersi riconosciuti i suoi meriti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni