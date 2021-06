La crepa nel “muro blu”

Il risultato è strabiliante anche se piccolo, un accenno di crepa che chissà se si ferma lì o se poi si rovina il muro per davvero. Alle suppletive di Chesham and Amersham, nel Buckinghamshire, Inghilterra sud-orientale, il Partito liberaldemocratico ha vinto a sorpresa strappando ai Tory un seggio che controllavano dalla metà degli anni Settanta. Lo swing di voti è stato enorme, sia dal Labour sia dai Tory: il 25 per cento in tutto, quando ancora nel dicembre del 2019, cioè un anno e mezzo fa, l’allora deputata conservatrice aveva vinto con un margine molto solido (Cheryl Gillan aveva conquistato questo seggio per la prima volta nel 1992: è morta di cancro ad aprile, per questo ci sono state le suppletive). La candidata dei Lib-dem, Sarah Green, aveva ancora la faccia incredula quando ha ringraziato gli elettori, ma subito ha definito il significato politico di questa vittoria: “I Tory si sono messi a dare troppo per scontato il loro sostegno”. Naturalmente la Green fa leva sui suoi 21.517 voti e sul distacco dal candidato conservatore, Peter Fleet, scartato di più di ottomila voti, e parla di un colpo netto e ben assestato alla leadership di Boris Johnson.

