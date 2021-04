Cummings vs Johnson e i “cadaveri impilati” che sconvolgono il Regno

Potere, soldi, amicizie. Perché l'ex consigliere non ha bisogno di leak per colpire BoJo al cuore

Nello scontro tra Boris Johnson e il suo ex consigliere Dominic Cummings c’è più di un regolamento di conti, più di uno scontro “tra narcisi” in cui c’è soltanto da perdere: c’è l’anima stessa dell’ultima trasformazione della destra britannica, quel Partito conservatore che in questa sua nuova dimensione cosiddetta populista ha conquistato non soltanto la Brexit ma una maggioranza elettorale invero grande. L’anima è quella del potere, del rapporto con gli imprenditori, con i direttori dei giornali, con i soldi, con gli amici. Boris Johnson, il premier, vuole rifarsi l’appartamento a Downing Street e chiede di farselo pagare dai finanziatori dei Tory; detesta i lockdown perché ci vede una perdita economica eccessiva e dice cose orribili – “lasciamo che ci siano pile di cadaveri a migliaia”, riporta il Daily Mail; ferma le inchieste interne al governo che cercano di chiarire com’è possibile che ci siano tanti leak perché sono coinvolti degli amici.