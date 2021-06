BoJo vuole un nuovo yacht reale per la Global Britain del post Brexit

"È la terza B: Boris, Brexit e Britannia", esulta il Telegraph. Ma altri osservatori sostengono che non sia altro che un'operazione d'immagine senza benefici pratici (nemmeno per la Regina)

Una delle poche occasioni in cui la Regina Elisabetta si è commossa in pubblico è stata la cerimonia di dismissione della nave Britannia, uno dei simboli della famiglia reale britannica nel mondo dal 1954. Era l’11 dicembre 1997, l’epoca della Cool Britannia e l’inizio della luna di miele del New Labour, e l’allora premier Tony Blair volle dare un segno di rottura dai governi conservatori che lo avevano preceduto. “Abbiamo detto che non avremmo speso i soldi dei contribuenti sul Royal Yacht e io manterrò la promessa”, disse l’allora ministro della Difesa George Robertson, archiviando una lunghissima tradizione della monarchia, che aveva usufruito di una nave di rappresentanza fin dal 1660.