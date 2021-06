Npr, storia di una radio diventata unica

La prima trasmissione risale al 20 aprile 1971: la messa in onda delle udienze del Senato degli Stati Uniti sulla guerra del Vietnam. Il primo vero programma di informazione arriva poco dopo, il 3 maggio, e si intitola “All Things Considered”. Va in onda ancora oggi, cinquanta anni dopo. Mezzo secolo durante il quale la National Public Radio – che gli americani chiamano semplicemente en-pi-ar, pronunciando solo l’acronimo Npr – è diventata un pezzo di informazione fondamentale, seguita settimanalmente da oltre 60 milioni di fedelissimi ascoltatori. I festeggiamenti, iniziati un mese fa, sono ancora in corso, tra interviste, speciali, libri a raccontare come questa radio abbia cambiato il paese, unica tra le organizzazioni mediatiche senza scopo di lucro a essere stata istituita da un atto del Congresso, il Public Broadcasting Act del 1967, e anche l’unica la cui maggior parte delle stazioni che fanno parte della sua syndication è di proprietà di enti governativi, spesso università pubbliche.

