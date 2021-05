L'Oms contro Israele

Ok la pandemia, ma si trova sempre il tempo per denunciare lo stato ebraico

Alla settantaquattresima assemblea dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in corso a Ginevra, i partecipanti si sono concessi una distrazione dalla pandemia, pur nel momento in cui, oltre alla campagna di vaccinazione globale, torna a essere rilevante il ruolo della stessa Organizzazione nel cercare di fare chiarezza sulle origini del coronavirus in Cina e sull’attività di disinformazione messa in campo dalla Cina per nascondere le proprie responsabilità nei ritardi accumulati dal resto del mondo nella reazione alla pandemia. Il Covid ha naturalmente dominato il dibattito di quasi tutte le sessioni, ma martedì un’altra questione è sembrata altrettanto urgente: condannare Israele per aver violato il diritto alla salute dei palestinesi e dei siriani sulle colline del Golan.