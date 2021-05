Manuel Valls torna a Parigi e vuole lasciare il segno

“Il mio tempo di consigliere comunale è finito. Presto renderò pubbliche le mie dimissioni”, ha annunciato al quotidiano spagnolo El Mundo Manuel Valls. A un anno dalle presidenziali francesi, l’ex capo del governo di Parigi di origini catalane ha deciso di lasciare Barcellona, dove si era candidato sindaco nel 2019 con risultati deludenti, e di tornare in Francia con la convinzione di poter lasciare il segno nello scrutinio che verrà. “Ora, sono consapevole di essere principalmente francese: nei miei valori, nel mio modo di pensare e di fare politica”, ha spiegato al Mundo l’ex premier. Una presa di coscienza che ha maturato nell’ultimo anno e che ha raccontato in un libro pubblicato a marzo, “Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines” (citazione dello scrittore Romain Gary), nel quale esternava il suo “ardente desiderio di essere utile” al paese che lo ha adottato e fatto diventare primo ministro. In un’intervista al Point, Valls aveva già fatto capire di voler riattraversare i Pirenei dopo la parentesi a tinte fosche nella sua Catalogna, ma ora il ritorno è ufficiale e potrebbe concretizzarsi presto con la nomina in un posto di rilievo dell’organigramma della République. Con l’inquilino dell’Eliseo, il rapporto è tornato sereno dopo gli anni di convivenza burrascosi durante il quinquennio di François Hollande e le stilettate a distanza. Sereno a tal punto che alcuni avanzano il nome di Valls come prossimo ministro della Difesa, al posto di Florence Parly, nell’ultimo rimpasto di governo del quinquennio, che avverrà quasi certamente dopo le elezioni regionali di giugno.

