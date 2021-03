Il ritorno di Manuel Valls, l'europeo

L'ex primo ministro dopo la pausa catalana punta di nuovo alla Francia. Al Point racconta il suo ultimo libro, lo strappo con Hollande, le sue radici, i suoi progetti per il paese, critica Macron, ma assicura di non essere "candidato a nulla"

Parigi. Si era fatto più discreto negli ultimi tempi dopo la delusione di Barcellona, la città in cui è nato nel 1962 e dove sperava di diventare sindaco con un progetto liberale e europeista. Ma ora, Manuel Valls, vuole tornare al centro dei giochi in quel paese che lo ha fatto diventare primo ministro e in cui crede ancora di poter far valere la propria voce, la Francia: “Voglio dare il mio contributo alla costruzione di un nuovo progetto repubblicano”. L’ex capo del governo francese, oggi consigliere comunale a Barcellona, si è confidato al settimanale Le Point, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, “Pas une goutte de sang français. Mais la France coule dans mes veines” (Grasset), per raccontare le sue passioni e le sue battaglie, le sue ambizioni e i suoi desideri, ma anche le delusioni che hanno portato il “petit espagnol” che era a diciotto anni a essere il Manuel Valls che è oggi.