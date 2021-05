La Tunisia chiede (di nuovo) aiuto all'Fmi. Per il premier “è l'ultima chance”

Lungo la strada che percorre le campagne del Cap Bon, la punta a nord-est della Tunisia, cumuli di arance gettate via marciscono al sole. Poco lontano, i contadini provano a vendere ai passanti cesti di arance mature, senza successo, il cui prezzo locale può scendere fino a soli 0,20 centesimi al chilo. In questa regione che si affaccia sul Canale di Sicilia viene coltivato il 95 per cento delle arance tunisine destinate all’export, rivendute principalmente nei supermercati francesi. Ma quando il mercato non assorbe le quantità prodotte il prezzo crolla, come è accaduto durante quest’anno di pandemia. Così gli agricoltori sono costretti a liberarsi degli agrumi che non hanno venduto né all’estero né in Tunisia. “Produciamo troppe arance per il mercato europeo ma non soddisfiamo i bisogni del mercato interno, quindi importiamo. I contadini preferiscono le arance ai prodotti agricoli locali perché le sovvenzioni statali sono riservate a chi produce per l’export”, spiega Leyla Riahi, tra i fondatori dell’Osservatorio tunisino dell’economia, che sceglie l’esempio delle arance tunisine per illustrare gli effetti perversi delle politiche economiche degli ultimi decenni. Per Riahi, “gli aiuti concessi dalle istituzioni finanziarie internazionali come l’Fmi e la Banca mondiale hanno orientato l’economia tunisina verso un sistema fondato su esportazione e manodopera a basso costo. L’obiettivo è quello di integrare la Tunisia nel tessuto economico mondiale, e in particolar modo in quello europeo, ma questo ha un costo”.

