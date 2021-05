Lamorgese e Johansson in Tunisia. Il timore dei ricatti sui migranti, come a Ceuta

Oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson sbarcano a Tunisi per convincere il governo locale a velocizzare i rimpatri, ridotti ai minimi termini nell’ultimo anno dopo la chiusura delle frontiere dovuta al Covid. I numeri degli arrivi in Europa lungo le rotte del Mediterraneo sono in rapida crescita e impongono contromisure urgenti. In nemmeno cinque mesi i migranti arrivati sulle coste italiane sono quasi triplicati rispetto a tutto il 2020, con oltre 13 mila persone sbarcate, la gran parte proveniente dai porti libici (circa 10 mila) e un picco nel mese di maggio pari a circa 3.500 arrivi. Per questo Lamorgese, intervenuta ieri in audizione in commissione bicamerale Schengen, ha detto che nell’attesa del Migration Pact, per il quale “servirà ancora tempo” perché “l’attuale formulazione della Commissione non è soddisfacente per l’Italia”, si lavora a un “protocollo di intenti” per affrontare l’emergenza dell’estate. Un ridimensionamento dovuto alle strenue resistenze dei paesi di Visegrád e dell’Europa del nord di fronte a qualsiasi tentativo di riforma che imponga obblighi di accoglienza agli stati membri. La congiuntura politica per raggiungere un accordo soddisfacente sul diritto d’asilo europeo resta negativa, considerando che anche Francia e Germania, a breve chiamate alle urne, sono sempre più caute quando si parla di quote e condivisione delle responsabilità. Nonostante gli sforzi diplomatici del governo Draghi, che ha comunque ottenuto il sostegno della Commissione Ue, non si riesce ad andare oltre la solidarietà su base volontaria, peraltro con risultati magri: finora solo l’Irlanda ha dato disponibilità per accogliere appena 10 migranti provenienti dal nostro paese. “Stiamo lavorando per riattivare il processo di Malta, e spero che riusciremo a portare un protocollo di intenti, nel momento in cui andiamo incontro all’estate”, ha spiegato il ministro Lamorgese a deputati e senatori. Morale: l’Ue rimane impantanata in una gestione emergenziale dei fenomeni migratori.

