La ripresa in Europa va alla grande ma attenzione alle incertezze

L’aumento dei prezzi alla produzione registrato in Germania e nel resto dell’Europa negli ultimi mesi “non è inflazione”, ha detto ieri il capo economista della Banca centrale europea, Philip Lane, per rassicurare i mercati e i responsabili politici preoccupati per le prospettive economiche e finanziarie della zona euro. Dopo la doppia recessione provocata dal Covid-19, il rimbalzo c’è, ed è forte. Lo hanno certificato le previsioni economiche pubblicate la scorsa settimana dalla Commissione. Per l’economia della zona euro è previsto un incremento del 4,3 per cento quest’anno e del 4,4 il prossimo. Ma il ritorno alla normalità comporta anche rischi, incertezze e scelte difficili – come l’inflazione – che saranno discussi dai ministri delle Finanze all’Eurogruppo di oggi a Lisbona.