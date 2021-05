Il complesso tedesco di definirsi “dottori” e la missione del cacciatore di plagi

In Germania il PhD da esibire come prova di sicura competenza piace a destra e sinistra, ma un'azienda di consulenza smaschera chi copia

Helmut Kohl lo ottenne in Storia all’Università di Heidelberg nel 1958 discutendo una tesi su “Lo sviluppo politico nel Palatinato e la rinascita dei partiti dopo il 1945”. L’attuale presidente del Bundestag e più volte ministro Wolfgang Schäuble lo ottenne invece nel 1971 in Legge dall’Università di Friburgo discutendo una tesi sulla situazione legale del revisore dei conti. Stiamo parlando del titolo dottorale, senza il quale in Germania sembra impossibile fare carriera politica. La necessità di sventolare il titolo accademico davanti agli occhi degli elettori è molto sentita soprattutto fra i moderati, ma anche a sinistra il PhD va forte.