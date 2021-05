Al Global Health Summit il team Europa a Roma dice al resto del mondo: esportate vaccini

È stato un primo passo, ha detto Mario Draghi in conclusione del Global Health Summit ospitato dal governo italiano a Roma. Il primo risultato dell’incontro è stata la dichiarazione di Roma in sedici punti che servirà a correggere gli errori fatti durante la pandemia e a rimettere al centro delle relazioni internazionali il multilateralismo, che costituisce, a detta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, presente a Roma, il filo rosso, “anzi d’oro”, di tutta la dichiarazione. Al di là delle promesse che legano i paesi del G20 e rimette al centro dell’attenzione le organizzazioni multilaterali, Wto e Who, sono gli impegni concreti che devono fare la differenza e che rispondono a un paradigma su cui ha insistito il presidente del Consiglio: “Non bisogna lasciare che la disuguaglianza sui vaccini porti a una maggiore disuguaglianza di reddito”. L’obiettivo è aumentare le vaccinazioni in giro per il mondo, finora sono state somministrate 1,5 miliardi di dosi in oltre 180 paesi. Solo lo 0,3 per cento in paesi a basso reddito, l’85 per cento negli stati più ricchi. Gli impegni sono seri, la presidente della Commissione ha annunciato due iniziative importanti, una di effetto immediato oltre ai cento milioni di dosi già donate dall’Ue.

