Siamo verdi, siamo Tory

Cinquanta anni fa gli abitanti di Grimsby andavano ogni mattina al porto per pescare merluzzi e capesante. Oggi i loro figli vanno nello stesso posto per produrre energia rinnovabile. La città di Grimsby, che si affaccia sull’estuario dell’Humber, nel Lincolnshire, e che un tempo ospitava il più grande porto al mondo, sembrava condannata a un inesorabile declino industriale e alla crisi sociale. Gli anziani di Grimsby ricordano con nostalgia gli anni d’oro del porto, che dava lavoro – e orgoglio – a buona parte della città. Oggi i loro figli e nipoti spesso sono costretti a emigrare a Londra o nel ricco sud-est inglese per trovare un lavoro. Eppure gli investimenti nell’energia rinnovabile hanno dato una nuova vita a questa provincia dimenticata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni