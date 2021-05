Il megafono col sorriso della Cina

Le conferenze stampa dei portavoce del ministero degli Esteri cinese sono ormai un genere letterario. Le trascrizioni, disponibili in inglese sul sito del ministero, sono una fonte inesauribile di informazioni, o meglio, di disinformazioni. Questi incontri con la stampa accreditata a Pechino si tengono con cadenza più o meno quotidiana: ogni settimana si avvicendano sul palco tre personaggi che anche l’occidente ha ormai imparato a conoscere. C’è Wang Wenbin, classe 1971, arrivato lo scorso anno al Dipartimento informazioni del ministero degli Esteri di Pechino, che è stato ambasciatore cinese in Tunisia e parla un ottimo francese. C’è Zhao Lijian, uno dei funzionari cinesi più conosciuti in occidente perché si è distinto nella nuova classe di cosiddetti “wolf warrior”, diplomatici cinesi molto più aggressivi di un tempo. Zhao, nato nel 1972, è stato uno dei primi ad aprire un account su Twitter – social bloccato in Cina – e ha lavorato per molto tempo all’ambasciata cinese in Pakistan, uno dei migliori alleati di Pechino. Sul social network, in lingua inglese, si è distinto spesso per aver condiviso con i suoi 948 mila follower diverse teorie complottiste, da “forse il virus è stato portato a Wuhan dai militari statunitensi” all’immagine falsa di un soldato australiano che tiene il coltello al collo di un bambino afghano.

