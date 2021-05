Baruffe anglo-francesi all'isola di Jersey, le Falkland della Brexit

Frontiere e pesci: se si va a guardare il negoziato sulla Brexit, tra cavilli, formule vaghe e molteplici mal di testa, si finisce sempre qui. Il primo divorzio in settant’anni di storia europea si riduce a una discussione sui controlli (o no) ai confini, quelli di terra e quelli di mare, e sulla pesca. Lo scontro di questi giorni tra Francia e Regno Unito nelle acque attorno all’isola di Jersey – centoventi chilometri quadrati di terra nel Canale della Manica sotto la giurisdizione della Corona britannica, famosa per le mucche (la razza Jersey), per i fiori, perché sostiene di essere la più soleggiata di queste isole normanne di grigio e vento e perché è un paradiso fiscale – ne è l’ultima dimostrazione. Per tranquillizzarci: lo scontro è finito, i cinquanta pescherecci francesi che hanno protestato davanti all’isola contro le condizioni imposte sulla pesca nel post Brexit sono uscite dalle acque dell’isola, così come la nave militare Athos mandata da Parigi per controllare. Il Regno Unito aveva inviato mercoledì due navi della marina britannica come “misura precauzionale” nel caso la situazione peggiorasse. Mentre le tv inglesi riprendevano l’arrivo dell’HMS Tamar e dell’HMS Severn sullo sfondo grigio d’ordinanza della Manica, si cercava il simbolismo più appropriato: c’è chi sottolineava la coincidenza tra l’invio delle petroliere e il bicentenario della morte di Napoleone, nemico storico dell’Inghilterra, e chi invece pensava che in fondo quest’isola del Canale molto più vicina alla costa francese che a quella britannica fosse la versione Brexit della guerra nelle Falkland.

