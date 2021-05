Perché in Belgio il Ramadan sta rallentando le vaccinazioni

Nel momento in cui la campagna di vaccinazione sta accelerando in Belgio, permettendo al paese di essere ai primi posti della classifica dell’Unione europea, il governo della regione di Bruxelles si è trovato di fronte a un problema inaspettato per raggiungere gli obiettivi dei gruppi prioritari. “Il periodo del Ramadan verosimilmente ci rallenta”, ha spiegato Alain Maron, il ministro alla Sanità di Bruxelles in un’intervista alla Rtbf il 26 aprile: “Non è un periodo propizio per le persone di fede musulmana per andare a farsi vaccinare”. I dati dei 19 comuni che compongono Bruxelles lo confermano: dove si concentrano le comunità musulmane, i tassi di vaccinazione sono nettamente più bassi rispetto al resto della regione e del paese. A Saint-Josse, dove la popolazione musulmana si avvicina al 50 per cento (più del doppio del resto della capitale), solo il 12 per cento degli adulti ha ricevuto la prima dose. A Saint-Gilles è il 16, a Schaerbeek il 17, nel comune di Bruxelles il 18, a Molenbeek il 19. Il ritardo di quelli che vengono chiamati “i comuni della mezza luna povera” è evidente. Nella regione di Bruxelles il 27 per cento degli adulti ha ricevuto almeno una dose, mentre in tutto il Belgio il dato sale al 34,1 per cento, quasi il triplo di Saint-Josse. E le differenze sono ancora più marcate per i vaccinati che hanno più di 65 anni. Durante il Ramadan alcuni musulmani “esitano” a farsi vaccinare o “hanno altri tipi di obblighi”, ha spiegato Maron: “Quando si interrogano le persone di questa fede, la maggior parte ammette che ci sono molti freni e dice che dopo il Ramadan saranno in molti ad andare a farsi vaccinare”.

