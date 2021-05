La Turingia degli schiaffi

Suhl è la più piccola circoscrizione elettorale della Turingia ma nell’ultimo mese ha creato un sacco di problemi alla Cdu tedesca, il partito di governo di Angela Merkel. Prima si è dovuto dimettere il deputato locale, il cristianodemocratico Mark Hauptmann, a causa di un sospetto di corruzione in una commessa di mascherine sanitarie. Poi la nomina come candidato suo sostituto alle elezioni di settembre di Hans-Georg Maassen, ex capo dei servizi segreti interni della Germania, che era stato prepensionato nel 2018 dopo infinite polemiche legate al suo approccio anti immigrazione e pro destra (anche estrema, come l’AfD: un grave problema): lasciando l’incarico disse di essere stato vittima di una caccia alle streghe della sinistra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni