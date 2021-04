Oltre la guerra civil di Madrid c'è una sorpresa

Nella campagna per le elezioni regionali di Madrid del 4 maggio l’estrema destra sovranista di Vox e la sinistra radicale populista di Podemos arroventano il clima con una simulazione della Guerra civil, forse non pericolosa ma senz’altro sgradevole. Così, mentre a esponenti di entrambi gli schieramenti arrivano proiettili per posta e altre minacce, anche nella propaganda del Partito popolare e di quello socialista si ascolta un crescente tono da scontro di civiltà, del tutto improprio in un ancorché importante voto amministrativo. D’altronde, già a marzo, la presidente uscente della Regione di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso, twittava messaggi incendiari: “COMUNISMO O LIBERTA’” (tutto in caps lock). E anche il candidato socialista Ángel Gabilondo ha poi adottato slogan vagamente millenaristi: “Non è soltanto Madrid. È la democrazia”. A questo gioco di ruolo tutto spagnolo, ambientato nel 1936, si aggiunge anche la variante latinoamericana, visto che la leadership di Podemos aveva una dichiarata simpatia per Hugo Chávez e per il bolivarismo venezuelano e che la candidata di Vox alla presidenza di Madrid, Rocío Monasterio, discende invece da una famiglia cubana espropriata dal regime castrista.

