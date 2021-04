Cosa unisce la disfatta della Superlega e la morte violenta del presidente del Ciad?

Questa settimana si sono consumati due grandi tradimenti, o forse tre. Uno è stato quello interno ai soci della Superlega, che è crollata a partire dalla squadra inglese del Manchester City: si è sfilata per prima e poi è stata seguita da tutte le altre. Come ha spiegato un editorialista del Financial Times, Simon Kuper, in un’intervista al Foglio, il Man City ha potuto fare questo passo perché ha le spalle coperte dall’Abu Dhabi United Group degli Emirati Arabi Uniti. Ha così tanto denaro da potersi permettere l’azzardo di uscire da un gruppo annunciato appena il giorno prima, pagare senza battere ciglio le penali e rinunciare ai profitti extra. Grazie agli Emirati il Man City è una società invulnerabile – e lo stesso fondo emiratino ha investito un miliardo di sterline in altri progetti sempre a Manchester: in città si deve respirare un’aria piuttosto reverenziale per il piccolo ma ricchissimo regno del Golfo.

