Il Clima Summit è pure un problema politico

Il clima non era mai stato così tanto politico. La partecipazione virtuale del presidente cinese Xi Jinping al Leaders Summit on Climate, vertice organizzato dall’America di Joe Biden, è l’ennesimo messaggio di apertura al dialogo su un tema che, al di là degli obiettivi ecologici, è anche molto d’immagine. America e Cina, che insieme sono responsabili di più del 40 per cento del totale delle emissioni del globo, sono pronte a lavorare insieme come potenze responsabili, dice il leader cinese. Il sottotesto è: ci accusate di tutte le nefandezze del mondo, ma sul clima noi siamo i più ragionevoli. Il Green Deal con caratteristiche cinesi ha molto a che fare con il messaggio mandato da Xi Jinping nel 2017 al Forum di Davos, quando propose al mondo l’immagine di una Cina che, praticamente da sola, difendeva la globalizzazione e il multilateralismo. Xi ci riprova con il clima, un argomento importante per l’opinione pubblica cinese – che ha vissuto e a volte vive ancora i problemi devastanti dell’inquinamento – e quella internazionale. Ma il messaggio climatico da parte di Pechino è anche e soprattutto estetico: è l’immagine di sé da propagandare nel mondo.

