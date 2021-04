Putin usa toni molto duri nel suo discorso annuale

Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso annuale alla nazione, che era più atteso del solito perché in questi giorni la Russia ha ammassato una quantità enorme di soldati e di mezzi militari al confine con l’Ucraina, come se si preparasse all’invasione da un momento all’altro. Putin ha dedicato la maggior parte del discorso ad argomenti interni, non ha parlato di Ucraina e però ha usato un tono molto minaccioso contro l’occidente: “Gli organizzatori di qualsiasi provocazione che minacci gli interessi fondamentali della nostra sicurezza si pentiranno di quello che fanno più di quanto si siano pentiti di qualsiasi cosa – ha detto Putin alla sala piena di membri del Parlamento e governatori – spero che a nessuno venga l’idea di varcare la cosiddetta linea rossa della Russia. E saremo noi a decidere dove passa la linea rossa in ogni caso concreto”. Putin ha anche detto che la reazione della Russia sarà “asimmetrica, rapida e violenta”. Tradotto: saremo noi a decidere in questo contesto teso che cosa è una provocazione minacciosa e che cosa no, e reagiremo in modo brutale e sproporzionato. Così, mentre l’Europa è in fibrillazione per la Superlega, il rischio di arrivare di colpo alla guerra è stato menzionato in modo esplicito dal presidente russo, anche se il discorso nella sua interezza è stato più calmo di quanto si pensasse. Putin ha denunciato un complotto della Cia contro la Bielorussia e pure questo aiuta a capire come vede le cose. Ucraina e Bielorussia non sono nazioni che possono godere di autonomia e vivranno per sempre in bilico: o finiscono nella sfera di influenza dell'Occidente oppure restano sotto il controllo della Russia. Se si verificasse il primo caso, Putin pensa che sarebbe una minaccia diretta contro gli interessi russi e quindi sarebbe abbastanza per cominciare una guerra.

