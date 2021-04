Cosa sta succedendo durante il segretissimo Congresso del Partito comunista cubano

“Unità e continuità” è lo slogan all’insegna del quale si svolge l’VIII Congresso del Partito Comunista Cubano, in agenda da venerdì 16 a lunedì 19 aprile 2021. In realtà, il motivo per cui dovrebbe passare alla storia è che la continuità sarà interrotta. Dopo di esso, per la prima volta non ci sarà un Castro in uno dei gangli vitali del potere dalla vittoria della Rivoluzione. Quando Fidel Castro si era ritirato prima dal vertice di stato e governo il 24 febbraio 2008 e poi da quello del Partito Comunista il 19 aprile 2011, infatti, aveva lasciato la mano al fratello Raúl. E quando il 19 aprile 2018 Raúl Castro aveva a sua volta lasciato a Miguel Díaz-Canel la presidenza del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, si era però riservato la carica di Primo Segretario del Partito Comunista.

