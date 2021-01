I rimedi anti-Covid di Maduro

“Paga il giusto per il peccatore”, dice il proverbio. Dopo che lo scorso marzo Twitter aveva censurato direttamente Nicolás Maduro, adesso è stato il sito web di informazioni El Pitazo a essere sospeso da YouTube per aver diffuso un video del presidente venezuelano. Ma il problema è sempre lo stesso. Dieci mesi fa, il Tweet di Maduro cancellato rilanciava alcuni articoli in cui lo scienziato Sirio Quintero non solo spiegava che il Covid era “un’arma bioterrorista”, ma consigliava alcuni rimedi “caserecci” per non contagiarsi. Adesso sta propagandando “gocce miracolose”. Sia Twitter che Google sono intervenute perché non hanno voluto prendersi la responsabilità.

Pubblicità

Pubblicità