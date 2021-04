Gli iraniani negoziano anche se la bomba di un sabotatore ha distrutto "migliaia di centrifughe"

I negoziati indiretti con l'America vanno avanti dopo il disastro a Natanz, è un segno di debolezza. Per rappresaglia alzano l'arricchimento dell'uranio al 60 per cento, attaccata una nave israeliana

Grazie alle recriminazioni e alle polemiche dei politici iraniani adesso sappiamo di più su quella che secondo la versione del governo iraniano era stata soltanto una “piccola esplosione” dentro al sito atomico di Natanz. Alireza Zakani, ex parlamentare che in passato aveva provato due volte a diventare presidente dell’Iran ma poi è stato escluso dalla gara e non potrà presentarsi alle prossime elezioni fra due mesi, dice che c’erano 150 chilogrammi di esplosivo nascosti dentro un pezzo di ricambio dell’impianto che era stato mandato all’estero per una riparazione e che evidentemente non è stato controllato abbastanza bene al ritorno.