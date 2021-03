Mozambico burning

L’avanzata incredibilmente rapida e violenta dello Stato islamico in Mozambico somiglia a quello che abbiamo già visto in Siria e in Iraq nel 2013-2014 per almeno due motivi. Il primo è che il gruppo di fanatici riesce a conquistare città intere e cinque giorni fa ha preso Palma, nella regione di Cabo Delgado, sulla costa del paese africano e molto vicina al confine con la Tanzania (come vedremo è un dato importante). E’ la seconda città a cadere dopo Mocimboa da Praia, sempre a Cabo Delgado e finita nelle mani degli islamisti l’estate scorsa. Questa volta circa quarantamila persone si sono messe in salvo fuggendo a bordo di barche, yacht e navi che sono arrivate in soccorso dal mare – in una scena che ricordava l’evacuazione di massa dei soldati inglesi a Dunkerque in Francia durante la Seconda guerra mondiale – perché i guerriglieri avevano circondato tutta la città dal lato di terra. Lo Stato islamico è riuscito a prendere due navi e da quelle sparava contro una terza. Duecento persone rimaste bloccate in un hotel senza comunicazioni (ripetitori distrutti) hanno tentato la fuga verso la Tanzania troppo tardi a bordo di un convoglio di diciassette veicoli ma soltanto sette veicoli sono arrivati. Si teme che anche circa cinquanta stranieri, inclusi occidentali, siano morti – e il comunicato dello Stato islamico cita l’uccisione di cittadini “delle nazioni crociate”, quindi di paesi come la Francia, il Regno Unito o l’America. Avevano aspettato fino all’ultimo che una forza militare arrivasse da fuori a salvarli perché l’attacco dello Stato islamico alla città era già in corso da due giorni, ma non è successo.

