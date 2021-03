Il caos di Medium, piattaforma disfunzionale che segnala storie porno a Biden

Per qualche strano motivo l'algoritmo aveva aggiunto il presidente Usa come scrittore di dieci “articoli spazzatura” e di conseguenza lo identificava come un utente alla ricerca di quel tipo di letture

Immaginate di essere in videoconferenza con la Casa Bianca. Immaginate la voce che trema, l’agitazione, e tutto quello che comporta essere in collegamento con la casa più importante d’America. Siete un dipendente di una piattaforma di condivisione che si chiama Medium, che fa 60 milioni di utenti attivi al mese. State spiegando allo staff della comunicazione come Joe Biden può utilizzare al meglio l’account @POTUS. È un momento topico. A un certo punto, durante la videoconferenza, mentre state condividendo lo schermo con gli altri che prendono appunti, vedete che il primo articolo suggerito al commander in chief si intitola “A is for After”, sottotitolo: una storia di corna. È il racconto di una donna alla ricerca di più partner sessuali, con il permesso del marito. Sudate, sbarrate gli occhi, e sperate che gli altri non abbiano visto.