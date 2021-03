Il Foglio sarà nell'accordo con Google per il progetto Showcase

Nei prossimi mesi i contenuti del Foglio saranno rilanciati sulla nuova piattaforma grazie a un accordo con l'azienda di Mountain View: un esperimento innovativo nel mondo dell'informazione che diventa sempre più digitale

Offrire un servizio di maggiore qualità, sviluppare nuovi modelli di informazione e attrarre al contempo nuovi lettori: sono questi gli obiettivi della partnership che il Foglio ha appena stipulato con Google e che permetterà al colosso della tecnologia di rilanciare contenuti giornalistici selezionati, a fronte di una remunerazione per gli editori. L'accordo si inserisce nell'ambito di “Google News Showcase”, il nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l’accesso ad articoli e approfondimenti giornalistici sulle piattaforme Google News e Discover, servizi di aggregazione e selezione di notizie.

Un approccio nuovo, una svolta nei rapporti tra Google e l'editoria, che tiene in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright, in relazione agli usi specifici delle pubblicazioni giornalistiche on line e che, come ha dichiarato questa mattina in una nota Fabio Vaccarono, vice presidente e Managing Director di Google Italia, "rappresenta un importante passo avanti nella nostra relazione con gli editori italiani". Per il Foglio si tratta di una scelta che avrà risvolti immediati, ma anche di respiro più ampio, sfruttando le nuove possibilità della tecnologia e intercettando le nuove modalità di fruizione dell'informazione.

"Da tempo il Foglio ha scelto di offrire un numero sempre crescente di opzioni, non solo cartacee, per avvicinare sempre di più i lettori ai suoi contenuti. I servizi messi a disposizione da News Showcase, sono in linea con queste premesse e in armonia con le più recenti normative europee", ha spiegato Cristiano Sartori, amministratore delegato di questa testata. Un accordo che guarda in prospettiva e sposa nuovi modelli di informazione che "ci permetteranno di aprire un nuovo capitolo nella collaborazione con Google, per sfruttare le opportunità del digitale e aiutare il Foglio a rafforzare la sua identità, la sua libertà, la sua indipendenza, dando la possibilità al nostro giornale, a 25 anni dalla sua nascita, di consolidare la sua comunità".

Il programma è stato annunciato dall'azienda di Mountain View nell'ottobre 2020 e sarà presto disponibile in Italia, dove la fase di sperimentazione sta per essere ultimata. Le pubblicazioni che fanno parte di News Showcase, comunica Google, sono oggi oltre 500 nel mondo, in decine di paesi dall'Australia al Brasile fino a Francia, Regno Unito e Germania, con il coinvolgimento delle principali testate europee come Le Monde, Figaro, Financial Times e Der Spiegel. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno che Google ha dedicato in questi anni al mondo dell'informazione e dell'editoria italiana: dal 2015 ha investito 11 milioni di euro in progetti italiani di giornalismo, attraverso il Fondo per l’Innovazione della Digital News Initiative, mentre nel 2016 ha sottoscritto con la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) un impegno triennale in base al quale sono stati investiti più di 16 milioni in settori strategici legati al digitale. Un sostegno che non è venuto meno nel 2020, quando oltre 300 redazioni in Italia sono state sostenute attraverso il Fondo globale di emergenza per il giornalismo locale.