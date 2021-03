L'amore di Orbán per la Cina è un bel guaio per Salvini

Una lunga inchiesta svela i reali risultati dell'attivismo pro-Cina del primo ministro ungherese: nessun beneficio economico, ma molti benefici per la Cina, tra pressioni politiche e spionaggio. La parabola di Orbán somiglia a quella di Grillo e dei Cinque stelle. Ma l'Ungheria piace ancora così tanto al leader della Lega?

“La nostra posizione nel mondo è chiara, siamo membri della Nato e dell’Unione europea. Questo significa che la nostra bandiera è occidentale, ma oggi sull’economia mondiale soffia un vento da est. Le nostre vele devono essere girate di conseguenza”. Vi ricorda qualcosa questa frase? Potrebbe essere una frase del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quando cercava di giustificare l’ingresso dell’Italia nella Via della Seta pur cercando di non allarmare troppo gli alleati tra Europa e America. E invece è una frase di Viktor Orbán, pronunciata durante uno storico viaggio a Pechino nel dicembre del 2009, una missione che “ha segnato una svolta decisiva nei rapporti di Fidesz - l’Unione Civica Ungherese - con la Cina”. E’ il 2009 l’anno in cui il futuro primo ministro ungherese decide di riacquistare i favori del Partito comunista cinese, dopo anni di posizioni anticinesi, e inaugura una stagione di amicizia arrivata fino alla pandemia da coronavirus.