Biden ha un piano per le scuole americane. Il primo passo è riaprirle

C’è una data segnata sul calendario di Joe Biden, ed è il 30 aprile. Quella è la data massima che si è imposto per riaprire tutte le scuole d’America. Non stupisce, dal momento che, da sempre, l’educazione è uno dei cardini della sua politica. Joe Biden è convinto che la scuola, quella pubblica, sia la base di ogni ascensore sociale possibile. E che proprio per questo è necessario funzioni meglio e vada più veloce nei distretti poveri, i cui giovani residenti hanno fretta e diritto di salire, crescere, cambiare, imparare. Il problema di Joe Biden però è che la scuola che vorrebbe lui (e con lui anche il segretario all’Istruzione Miguel Cardona) al momento, in America, non c’è. E non solo perché il sistema dell’istruzione americana, come quello di tutto il mondo, è stato rotto dal CoVid, dalle didattiche a distanza e dalle connessioni che non funzionano. Ma perché, nell’America che Biden si ritrova tra le mani, non c’è mai stato.

