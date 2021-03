Il M5s continua a perdere pezzi al Parlamento europeo

Il Movimento 5 stelle al Parlamento europeo ha perso un altro pezzo, dopo che quattro dei suoi deputati a dicembre avevano deciso di fare secessione e trasferirsi nel gruppo dei Verdi. Marco Zullo, arrivato al Parlamento europeo già con la prima ondata grillina del 2014 e primo degli eletti nella circoscrizione nord-est nel 2019, ha chiesto di aderire al gruppo dei liberali di Renew, che ha dato il suo parere favorevole e che ha ratifico quasi all'unanimità il suo ingresso con una votazione formale: 64 voti favorevoli e 2 astenuti. La delegazione del M5s, che rimane senza gruppo nel limbo dei non-iscritti, scende da 10 a 9 deputati. Con la partenza di Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini e Rosa D'Amato nei Verdi e di Marco Zullo in Renew, più di un terzo dei 14 eletti grillini alle ultime elezioni europee se ne è andato. Una maggioranza di Renew si è anche espressa contro la possibilità di far entrare il resto della delegazione del M5s, malgrado negli ultimi giorni fossero ripresi i contatti. Secondo fonti grilline, sarebbe stata una parte di Renew a chiedere al M5s di entrare dentro al gruppo liberale, perché la priorità sono i Socialisti & Democratici. La richiesta ai liberali dunque non sarebbe partita dai grillini. Ma “bisogna essere in due per ballare il tango”, risponde al Foglio una fonte di Renew.

