Telefonami per 10 anni, in Ue

La Commissione di Ursula von der Leyen ieri ha proposto di prolungare per dieci anni la regolamentazione che permette ai cittadini europei di non pagare il sovrapprezzo del roaming quando attraversano le frontiere e si recano in un altro paese dell’Unione europea. Si potrà continuare a telefonare, inviare sms e soprattutto utilizzare dati del proprio abbonamento senza costi aggiuntivi. L’esecutivo comunitario ha previsto anche una modifica per imporre agli operatori esteri di non abbassare la velocità degli utenti ospiti, facendoli passare sulla rete 3G quando è disponibile la 4G. L’emendamento è importante in vista dell’introduzione della 5G. Il sovrapprezzo del roaming è stato abolito il 15 giugno del 2017. Da allora il traffico di dati in roaming è aumentato di diciassette volte.

