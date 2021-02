Perché il modello cileno sui vaccini è “impressionante”

In Cile ci si vaccina anche in chiesa. A Osorno, nella regione dei laghi, stretti tra i fiumi glaciali e l’Oceano Pacifico, la cattedrale della città all’inizio del mese si è riempita di infermieri. Per la Conferenza episcopale mettere a disposizione luoghi per la distribuzione del vaccino è “un atto d’amore verso il prossimo e una responsabilità morale”. Secondo Max Roser, fondatore di ourworldindata.org di Oxford, i risultati del piano vaccinale cileno sono “impressionanti”. Oggi, giovedì 25, riceveranno la prima dose gli insegnanti tra i 40 i 44 anni, i poliziotti e i militari della stessa età e gli altri cittadini tra i 65 e i 69 anni; ai più anziani il vaccino è stato somministrato prima del 15 febbraio. I risultati cileni non sono solo i migliori dell’America latina: il Cile è al quinto posto della classifica mondiale dopo Israele, Emirati, Regno Unito e Stati Uniti.

