Censura al New York Times. Più il giornale si sforza di sembrare bilanciato, più la redazione si scatena

Un editorialista conservatore difende un giornalista cacciato, ma il suo articolo non esce. Una sequenza in crescendo di litigi interni

Il New York Times è la piattaforma media più potente d’America e conserva una credibilità enorme, ma la redazione è agitata da una sequenza in crescendo di litigi, rivolte e scandali interni che girano sempre attorno allo stesso tema: qualcuno del Nyt ha detto qualcosa che irrita gli altri giornalisti e quindi va punito, anzi cacciato. I giornalisti del Nyt sono millequattrocento e le notizie di queste risse finiscono sempre per trapelare all’esterno. A quel punto gli altri media che non aspettano altro ci si gettano con gusto e si scatena una discussione paradossale: possiamo davvero fidarci del Nyt se passa tutto questo tempo a censurare i suoi giornalisti perché le loro idee sono sgradite?